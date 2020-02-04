В столице Украины приостановили работу 120 школ из-за повышения уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“Сейчас в Киеве образовательный процесс приостановлен в 120 учебных заведениях: в 90 школах – полностью, а в 30 – частично”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице вырос на 26,1%.

На прошлой неделе в Киеве было зарегистрировано 9176 больных. В больницы было госпитализировано 290 людей, среди которых 229 детей.

Также сообщается, что руководство школ может по классам или полностью останавливать учебный процесс, если на занятиях отсутствуют 20% учеников.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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