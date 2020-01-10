В подвале жилого дома на улице Маршала Малиновского на столичной Оболони обнаружены тела трех мужчин.

Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

Погибших обнаружил сантехник, который спустился в подвал для проведения ремонтных работ.

На место прибыли следователи, судебно-медицинский эксперт и представители других профильных служб. Они провели первоочередные следственные действия.

Фото: Нацполиция

“По предварительным данным судмедэксперта, который осматривал тела на месте происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательные причины смерти мужчин установит экспертиза”, – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому происшествию.