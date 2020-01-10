Об этом сообщается на сайте полиции Киева.
Погибших обнаружил сантехник, который спустился в подвал для проведения ремонтных работ.
На место прибыли следователи, судебно-медицинский эксперт и представители других профильных служб. Они провели первоочередные следственные действия.
Фото: Нацполиция
“По предварительным данным судмедэксперта, который осматривал тела на месте происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательные причины смерти мужчин установит экспертиза”, – говорится в сообщении.
В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому происшествию.
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