В Дарницком районе Киева, на улице Соломии Крушельницкой, 3а, вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов. Он расположен по соседству с другим домом, где 21 июня произошел взрыв - предварительно из-за утечки газа.

Об этом в Facebook сообщила местная жительница Екатерина Дьяченко.

В комментариях под постом очевидцы уточнили, что пожар возник в доме, расположенном за тем, где 21 июня произошел взрыв.

На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник на балконе на 12-м этаже 16-этажного жилого дома, с распространением пламени на этаж выше, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Из-за утеплителя, которым была оборудована внешняя стена балконов, горение сопровождалось сильным задымлением.

В 16:54 пожар был локализован, а в 17:01 – ликвидирован.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве

В результате пожара огнем повреждена внутренняя и внешняя отделка нескольких квартир.

Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Вскоре стало известно о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех. На месте ликвидации последствий взрыва в общем спасатели нашли тела 5 погибших.

Часть пострадавших жителей многоэтажки на Позняках отселили в школу-интернат.