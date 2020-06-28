Об этом в Facebook сообщила местная жительница Екатерина Дьяченко.
В комментариях под постом очевидцы уточнили, что пожар возник в доме, расположенном за тем, где 21 июня произошел взрыв.
На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник на балконе на 12-м этаже 16-этажного жилого дома, с распространением пламени на этаж выше, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Из-за утеплителя, которым была оборудована внешняя стена балконов, горение сопровождалось сильным задымлением.
В 16:54 пожар был локализован, а в 17:01 – ликвидирован.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве
В результате пожара огнем повреждена внутренняя и внешняя отделка нескольких квартир.
Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Вскоре стало известно о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех. На месте ликвидации последствий взрыва в общем спасатели нашли тела 5 погибших.
Часть пострадавших жителей многоэтажки на Позняках отселили в школу-интернат.
- 25 июня Президент Украины Владимир Зеленский передал первые 12 сертификатов на квартиры жителям пострадавшего из-за взрыва дома. Всего будет закуплено 40 квартир. По словам Главы государства, закупки производятся не за счет средств государственного бюджета.
- Киевские власти готовы выделить 30 млн гривен жителям дома по ул. Крушельницкой, где накануне произошел взрыв. Деньги пойдут на решение квартирного вопроса жителей.
- Эти средства должны пойти на выполнение в выделенных квартирах ремонта.