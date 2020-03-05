В Киеве частично ограничат движение на улице Степана Бандеры в связи с капитальным ремонтом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, ограничение движение будет действовать с 8 марта по 26 апреля.

Как отметили в коммунальной корпорации, обновлять покрытие на части между улицей Иорданской и Оболонским проспектом. Работы будут проводиться в направлении улицы Елены Телиги.

Во время работ движение будет организовано на одной проезжей части.