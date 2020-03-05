Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Как сообщается, ограничение движение будет действовать с 8 марта по 26 апреля.
Как отметили в коммунальной корпорации, обновлять покрытие на части между улицей Иорданской и Оболонским проспектом. Работы будут проводиться в направлении улицы Елены Телиги.
Во время работ движение будет организовано на одной проезжей части.
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что с 1 марта стартует проект “большого строительства” дорог на территории страны.