С 21 марта в Киеве запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.

Новые карантинные меры сегодня были утверждены на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

“Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению “Киевзеленстрой”, ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях“, – говорится в решении комиссии.

Запрет вводится “до улучшения эпидемической ситуации” на фоне вспышки коронавируса COVID-19.

Кроме того, Департаменту экономики и инвестиций, Департаменту финансов КГГА поручено до 24 марта обеспечить выделение средств в размере 23 млн гривен на проведение мероприятий по дезинфекции жилых многоквартирных домов.

Решения комиссии являются обязательными для исполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории Киева.