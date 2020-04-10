В эти выходные столичные правоохранители будут нести усиленную службу в Киеве – с целью контроля за соблюдением карантинных ограничений.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

“Для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому еще раз обращаюсь: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать”, – подчеркнул Кличко.

Он призвал жителей столицы оставаться в Вербное воскресенье дома с семьей.

“Хочу сообщить, что во время нашей последней встречи с представителями церквей, принимая во внимание ограничения и ситуацию с распространением инфекции, предложили перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят. Мы поддерживаем такую позицию. Сегодня главное – без потрясений и всплеска заболевания пережить Пасху. Это очень важно”, – рассказал мэр.

(На видео – с 2:20)