Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
“Для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому еще раз обращаюсь: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать”, – подчеркнул Кличко.
Он призвал жителей столицы оставаться в Вербное воскресенье дома с семьей.
“Хочу сообщить, что во время нашей последней встречи с представителями церквей, принимая во внимание ограничения и ситуацию с распространением инфекции, предложили перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят. Мы поддерживаем такую позицию. Сегодня главное – без потрясений и всплеска заболевания пережить Пасху. Это очень важно”, – рассказал мэр.
(На видео – с 2:20)
- Власти Киева обязали жителей столицы носить маски или респираторы на улицах и придомовых территориях.
- При въезде в Киев у водителей и пассажиров транспортных средств обязательно будут проверять температуру тела в рамках карантина из-за вспышки коронавируса.