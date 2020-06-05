В Киеве за прошедшие сутки от коронавируса умерли четыре человека. Это наибольшая суточная смертность в столице с начала эпидемии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

“Новости – не оптимистичны. За минувшие сутки количество жителей Киева, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 82 человека. Среди них 14 медиков. Умерли от коронавируса 4 человека. Впервые у нас такое количество летальных случаев за сутки. На сегодня в столице уже 3292 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – рассказал Кличко.

По его словам, среди заболевших 47 женщин в возрасте от 19 до 94 лет и 5 девочек – от 7 месяцев до 14 лет. А также 28 мужчин от 22 до 77 лет и двое мальчиков, которым 9 и 10 лет.

Кличко отметил, что в больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 27 киевлян. Всего коронавирус преодолели 876 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания подтвердили в Дарницком районе – 21, в Подольском – 13 и в Деснянском – 12 случаев.