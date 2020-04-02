В тренажерном зале под открытым небом в киевском "Гидропарке" произошло нападение на журналистов, которые снимали сюжет о соблюдении карантина.

Об этом сообщается в репортаже телеканала ZIK.

Уточняется, что когда журналистка телеканала вместе с оператором снимали сюжет о том, как граждане в Киеве соблюдают карантин, один из спортсменов набросился на оператора.

При этом нападавший пытался вырвать видеокамеру.

В свою очередь журналистка пыталась защитить своего коллегу от спортсмена, но немного досталось и ей.

На видеозаписи видно, что спортсмены заявляют о том, что им нельзя бросать тренировки, а спортзалы закрыты. Также один из них говорит, что ему ничего не будет за нарушение норм карантина.

“Мне плевать на закон”, – говорит он.

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Позднее народный депутат от фракции партии “Европейская солидарность” в Facebook опубликовал якобы фотографию нападавшего на журналистов.

В свою очередь советник замминистра внутренних дел Руслан Яцкевич заявил, что необходимо “показать таким спортсменам закон”.

“По этим двум фактам полицией начаты уголовные дела. Кстати, в СИЗО, где они будут находиться на стадии досудебного расследования, во прогулочном дворике есть перекладина, а в зоне – после приговора, есть гриф с колесами”, – написал он.