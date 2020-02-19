Об этом проинформировали в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений, 18 февраля в столице был превышен на 0,9°С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9°С.

“Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице”, – отмечается в сообщении.

17 февраля в Киеве был превышен на 0,2°С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в прошлом году. Среднесуточная температура составляла +4,8°С. Это соответствует температуре конца марта.

15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3°С, что на 1,4°С теплее, чем в 1950 году.

Ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже +1,8°С, что на 0,1°С теплее, чем в 1974 году.