Об этом проинформировали в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений, 18 февраля в столице был превышен на 0,9°С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9°С.
“Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице”, – отмечается в сообщении.
17 февраля в Киеве был превышен на 0,2°С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в прошлом году. Среднесуточная температура составляла +4,8°С. Это соответствует температуре конца марта.
15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3°С, что на 1,4°С теплее, чем в 1950 году.
Ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже +1,8°С, что на 0,1°С теплее, чем в 1974 году.
- Ранее сообщалось, что из-за аномально теплой погоды в Киев не пришла метеорологическая зима.
- 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Так, был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 °С. Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев.