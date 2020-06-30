Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Так, в средине июня мэр Киева Виталий Кличко анонсировал изменение условий предоставления льготного проезда в общественном транспорте с 1 июля.

Предполагалось, что льготные категории граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда в общественном транспорте, смогут воспользоваться им на общих основаниях при условии регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд планировалось возложить на органы социальной защиты населения по месту регистрации человека.

Согласно сегодняшнему сообщению КГГА, льготные категории пассажиров, имеющие право бесплатного проезда, однако не зарегистрированные в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме до конца 2020 года.

“Пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года. Таким образом, учащиеся киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых. Студенты столичных высших учебных заведений смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card с льготными поездками. А льготные категории пассажиров, имеющие право бесплатного проезда, однако не зарегистрированные в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме“, – подчеркивается в сообщении.

Стоит отметить, что в КГГА сегодня заявили о готовности отсрочить до 1 января 2021 года введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте. По словам властей столицы, это нужно для того, чтобы Правительство разработало изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан (в частности, речь идет об урегулировании вопроса с льготниками из других регионов Украины).

“Мы считаем социальной несправедливостью для льготников из других регионов Украины, которым придется платить собственные деньги за проезд с введением единого электронного билета. Столичный бюджет этих расходов покрыть не может. Поэтому государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне”, – заявили в КГГА.

Для внедрения электронного билета в столице были модернизированы турникеты в метрополитене, установлены кассовые аппараты на всех станциях метро, подключено 100 % наземного транспорта, а также адаптированы турникеты на городской электричке и скоростном трамвае.