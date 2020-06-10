Киев пока не может перейти к следующим этапам ослабления карантинных ограничений. Более того, карантин могут усилить.

Об этом заявил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, город не соответствует критерию инцидентности (количеству новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), который должен составлять менее 12 на 100 тыс. человек.

“Хочу отметить, что показатель количества больных на 100 тысяч жителей за последние 5 дней составляет более 15 человек. По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабления ограничений. Поэтому говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и так далее – пока рано”, – подчеркнул Кличко.

Он также не исключает усиления карантина, если указанный критерий превысит 24 больных на 100 тыс. населения.

“Если этот критерий превысит 24 больных на 100 тысяч населения, мы будем вынуждены вернуться к ограничениям”, – отметил Кличко.

“Мы делаем все, заботясь о здоровье и безопасности киевлян. Но, к сожалению, многие ведут себя так, будто угрозы не существует и вирус куда-то делся. Это не так!” – добавил он.

(На видео – с 3:30)