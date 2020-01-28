В Киеве не было зафиксировано ни одного случая заболевания китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

“Насчет китайского коронавируса. К счастью, в Киеве сегодня не зафиксировано ни одного случая заражения”, – отметил он.

Поворозник заверил, что в настоящее время система здравоохранения Киева полностью готова оказывать медпомощь в случае выявления этого типа вируса.

“Город полностью готов и организационно, и технически, и технологически к любым вызовам по гриппу и ОРВИ, к которым относится и коронавирус… При малейших признаках болезни – температура, усложненное дыхание, кашель – сразу звонить семейному врачу и дальше действовать по его рекомендациям. Не нужно никуда идти, никуда ехать общественным транспортом, вызывать “скорую”. Но обязательно проконсультируйтесь со своими семейными врачами”, – заявил он.

Поворозник уточнил, что в настоящее время город полностью обеспечен тестами для выявления различных типов штаммов вируса гриппа. Также город обеспечит свои медучреждения тестами для выявления китайского коронавируса “как только они появятся в Украине”.

Директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург также подчеркнула, что при малейших симптомах заболевания необходимо обратиться к семейному врачу по телефону, а не идти в медучреждение (так как при посещении больницы пациентом, имеющим симптомы заболевания, вероятность распространения вируса увеличивается).

В свою очередь врач-инфекционист Александровской клинической больницы Киева Людмила Минова объяснила, что клинические признаки коронавирусной инфекции (а это повышенная температура, кашель, усложненное дыхание, вирусная пневмония) сами по себе не являются свидетельством заболевания именно китайским коронавирусом.

“Должна быть обязательно какая-то эпидемиологическая связь. Или человек выезжал в Китай, или тесно общался с человеком, у которого уже выявили коронавирус, или сотрудник медучреждения”, – рассказала она.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.