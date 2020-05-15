Об этом сообщил сегодня на срочном брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Инфицирован 81 человек – как воспитанницы, так и сотрудники интерната.

Изначально в интернате обнаружили заболевание у женщины-работницы. После этого было проведено массовое ПЦР-тестирование.

“В столице обнаружен новый очаг заболевания коронавирусом. В Дарницком доме-интернате для девушек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека. Там сначала обнаружили больную женщину-работницу. И после этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу учреждения. В общем протестовали 182 человека. По результатам тестов больных – 81 человек “, – рассказал Кличко.

В частности, заболели 53 воспитанницы дома-интерната – в возрасте от 7 до 35 лет. Также инфицированы 28 человек персонала: 26 женщин и 2 мужчин.

В больницы столицы госпитализировали трех пациентов из числа персонала. Остальные находятся на самоизоляции дома, под контролем врачей. Инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате.

Как выяснилось, вирус занесла женщина – младшая медсестра одной из групп интерната.

“Отмечу, что такие интернаты работают в закрытом режиме. Кроме персонала, их никто не посещает”, – уточнил Кличко.

По его словам, сейчас Дарницкий дом-интернат полностью закрыт на карантин. Там осуществляют мероприятия по усиленной дезинфекции и медицинское обследование. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция.

“Мы проверим и протестируем также воспитанников и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков, два городских учреждения для пожилых людей и 4 специализированных учреждения для женщин и мужчин. Я еще раз призываю всех быть осторожными и соблюдать правила. Потому что ситуация в интернате показывает, как один человек может инфицировать многих людей. Вирус не отступил. И ослабление ограничений не означает, что ситуация улучшилась. Риск в дальнейшем – большой. Поэтому не пренебрегайте своей безопасностью”, – подчеркнул Кличко.