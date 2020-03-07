В ночь на пятницу, 5 марта, в столице Украины, Киеве, был установлен новый температурный рекорд – самая теплая ночь за последние 140 лет.

Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

“Максимальная температура 5 марта после полудня в Киеве поднялась до + 15,3 °С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1998 году на полградуса”, – сказано в сообщении.

Также стоит отметить, что утром температура не опустилась ниже 5,7 градусов, превысив предыдущий максимум, который ранее фиксировался в 1999 году.