Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
“Максимальная температура 5 марта после полудня в Киеве поднялась до + 15,3 °С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1998 году на полградуса”, – сказано в сообщении.
Также стоит отметить, что утром температура не опустилась ниже 5,7 градусов, превысив предыдущий максимум, который ранее фиксировался в 1999 году.
- Ранее сообщалось, что минувшая зима стала самой теплой за всю историю климатических наблюдений в Европе.