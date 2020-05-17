Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По информации синоптиков, 18 мая в столице Украины ожидаются порывы ветра со скоростью до 20 метров за секунду.

При этом в Гидрометцентре объявлен желтый (первый) уровень опасности.

В администрации призывают жителей Киева придерживаться таких рекомендаций, чтобы не подвергать опасности свою жизнь:

– все окна нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые от порыва ветра могут выпасть наружу;

– на улице держаться подальше от рекламных щитов, деревьев линий электропередачи;

– по возможности прятаться от ветра в ближайшем помещении или естественном укрытии;

– не парковать автомобильный транспорт рядом с большими деревьями.

Отмечается, что ветреная погода 18 мая ожидается не только в Киеве, но и по всей территории Украины, кроме юго-востока.