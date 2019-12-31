В полиции сообщают, что обнаружили на острове Жуков тигров, которых содержали в плохих условиях.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

“В столичную полицию от киевлянки пришло сообщение о том, что на острове Жуков в ненадлежащих условиях находятся тигры. Прибыв на место, правоохранители осмотрели территорию и обнаружили шесть тигров в вольерах, которые не соответствовали условиям их содержания”, – говорится в сообщении.

По словам главы следственного отдела Голосеевского управления полиции, по данному адресу была зарегистрирована частная охраняемая собственность, однако, хозяин там не проживал.

“Мы открыли уголовное дело по части первой статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Криминального кодекса. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. Сейчас решается вопрос об определении тигров в спецучреждение”, – сказал он.

Уточняется, что инцидент случился на острове Жуков.