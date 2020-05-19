В Киеве общественный транспорт после выхода из карантина будет перевозить не более 50% от количества пассажиров, на которое он рассчитан.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“И коммунальный наземный транспорт, и частный общественный транспорт, который возобновит работу, сможет перевозить одновременно не больше половины от количества пассажиров, на которое он рассчитан”, – сказал мэр.

По словам Кличко, частные перевозчики, которые начнут работать с 22 мая, не должны необоснованно повышать цены на проезд. В противном случае, мэрия будет обращаться в Антимонопольный комитет.

Виталий Кличко добавил, что контроль за количеством пассажиров будет осуществлять полиция и муниципальная охрана. Водители, кондукторы и пассажиры обязаны соблюдать карантинные меры – быть в масках или респираторах.

Всем сотрудникам компании-перевозчика каждый день в обязательном порядке должны измерять температуру. Те, у кого температура выше 37,2 или есть признаками ОРЗ, допускаться к работе не будут.