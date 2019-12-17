Об этом передает пресс-служба “Киевавтодора”.
Во время работ ограничат движение по крайней правой полосе в направлении левого берега с 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря.
“Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы. Работы будут выполнять круглосуточно. И по возможности восстановим движение на всех полосах раньше”, — говорится в сообщении.
- В Киеве 75 мостов находятся в предаварийном состоянии, 3 – в аварийном. Среди мостов, находящихся в аварийном состоянии – мост Метро и мост Патона.