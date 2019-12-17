В Киеве на мосту Патона обнаружили аварийное проседание покрытия, из-за чего движение по мосту временно остановят.

Об этом передает пресс-служба “Киевавтодора”.

Во время работ ограничат движение по крайней правой полосе в направлении левого берега с 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря.

“Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы. Работы будут выполнять круглосуточно. И по возможности восстановим движение на всех полосах раньше”, — говорится в сообщении.