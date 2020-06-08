Вчера, 7 июня, в Киеве на улице Заболотного охранник "радикала" Олега Ляшко - Евгений Стипанюк - на своем авто подрезал другой автомобиль, а после стал угрожать пистолетом.

Об этом написала пользовательница Facebook Alise Kool.

“Сегодня, 7.06.20, мы с моим мужем двигались на авто по ул. Заболотного, на отрезке парк Феофания – Арт Молл. Двигаясь во втором ряду, имели наглость не пропустить данную особь, которая очень спешила. В результате данный неизвестный обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто”, – написала она.

Alise Kool опубликовала видео инцидента, на котором видно, как оба водителя разговаривают, но в какой-то момент один из мужчин из-за пояса достает пистолет.

Благодаря пользователям соцсетей удалось установить, что мужчина с пистолетом – это Евгений Стипанюк – охранник лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ!!! ____________________________________ Сегодня 7.06.20 мы с моим мужем двигались на авто по ул . Заболотного, на отрезке парк Феофания – Арт Молл, г. Киев. Двигаясь во втором ряду, имели наглость не пропустить данную особь, которая очень спешила. В результате, данный неизвестный , обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто. Далее вы можете видеть на видео. Заявление в полицию написано.

Жаль, на видео не видно номера авто, тк как только неизвестный начал угрожать оружием, я выскочила из машины. Но хорошо видны лицо, марка авто, номера авто начинались на СВ…… И это столица, Украина, 21й век…..

Будьте осторожны на дорогах 🙏🏻 Всем спасибо за репост, дабы дать огласку данному происшествию ! Благодаря социальным сетям удалось установить личность данного человека на видео, им оказался Евгений Стипанюк – помощник Олег Ляшко. #киев #украина #мвс #полиция #олегляшко Опубліковано Alise Kool Неділя, 7 червня 2020 р.

Стоит отметить, что в своем Instagram Евгений Стипанюк публикует посты о православии, вере в Бога.

Напомним, 6 ноября Андрей Герус подрался с бывшим народным депутатом Олегом Ляшко в аэропорту “Борисполь”. Конфликт между политиками возник из-за поправки Геруса к законопроекту “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”, разрешающий импорт электроенергии из России. Ляшко назвал Геруса “предателем, который работает в интересах Кремля”.