Об этом написала пользовательница Facebook Alise Kool.
“Сегодня, 7.06.20, мы с моим мужем двигались на авто по ул. Заболотного, на отрезке парк Феофания – Арт Молл. Двигаясь во втором ряду, имели наглость не пропустить данную особь, которая очень спешила. В результате данный неизвестный обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто”, – написала она.
Alise Kool опубликовала видео инцидента, на котором видно, как оба водителя разговаривают, но в какой-то момент один из мужчин из-за пояса достает пистолет.
Благодаря пользователям соцсетей удалось установить, что мужчина с пистолетом – это Евгений Стипанюк – охранник лидера Радикальной партии Олега Ляшко.
СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ!!!
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Сегодня 7.06.20 мы с моим мужем двигались на авто по ул . Заболотного, на отрезке парк Феофания – Арт Молл, г. Киев. Двигаясь во втором ряду, имели наглость не пропустить данную особь, которая очень спешила. В результате, данный неизвестный , обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто.
Далее вы можете видеть на видео.
Заявление в полицию написано.
Жаль, на видео не видно номера авто, тк как только неизвестный начал угрожать оружием, я выскочила из машины. Но хорошо видны лицо, марка авто, номера авто начинались на СВ……
И это столица, Украина, 21й век…..
Будьте осторожны на дорогах 🙏🏻
Всем спасибо за репост, дабы дать огласку данному происшествию !
Благодаря социальным сетям удалось установить личность данного человека на видео, им оказался Евгений Стипанюк
– помощник Олег Ляшко.
#киев #украина #мвс #полиция #олегляшко
Опубліковано Alise Kool Неділя, 7 червня 2020 р.
Стоит отметить, что в своем Instagram Евгений Стипанюк публикует посты о православии, вере в Бога.
Напомним, 6 ноября Андрей Герус подрался с бывшим народным депутатом Олегом Ляшко в аэропорту “Борисполь”. Конфликт между политиками возник из-за поправки Геруса к законопроекту “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”, разрешающий импорт электроенергии из России. Ляшко назвал Геруса “предателем, который работает в интересах Кремля”.
- Полиция открыла уголовное производство по факту драки Андрея Геруса и Олега Ляшко. 13 ноября Ляшко вызывали на допрос в прокуратуру, а 18 ноября экс-нардепу вручили подозрение.
- 18 ноября суд Борисполя избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко. Судья принял решение отпустить его на поруки под личное обязательство.
- Бориспольский городской районный суд 4 декабря избрал меру пресечения в виде поручительства охраннику Олега Ляшко за его драку с нардепом от фракции “Слуги народа” Андреем Герусом.