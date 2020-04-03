Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба ведомства.
Так, для приема “второй волны” больных с подозрением на коронавирус вошли следующие медучреждения:
– КНП “Александровская клиническая больница Киева” (перепрофилирование других корпусов)
– КНП “Киевская городская клиническая больница №3”;
– КНП “Киевская городская клиническая больница №4” (перепрофилирование отделений)
– КНП “Киевская городская клиническая больница №5”;
– КНП “Киевская городская клиническая больница №6”;
– КНП “Киевская городская клиническая больница №8”;
– КНП “Киевская городская клиническая больница №10”;
– КНП “Киевская городская клиническая больница №17”.
“Подчеркиваю, пациентов с подозрением на Covid-19 в первую очередь принимают больницы “первой волны”. Сейчас мы работаем над обеспечением оборудованием отделений и средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала больниц и первой, и второй волны. Пока на первой линии работают ранее определенные больнице”, – отметил Поворозник.
Он также напомнил, для приема “первой волны” больных с подозрением на коронавирус вошли семь больниц (3 – для взрослых, 2 – для детей, 2 – для беременных):
– КНП “Александровская клиническая больница г. Киева”;
– КНП “Киевская городская клиническая больница № 4”;
– КНП “Киевская городская клиническая больница № 9”;
– КНП “Киевская городская детская клиническая больница № 1”;
– КНП “Киевская городская детская клиническая инфекционная больница”;
– КНП “Киевский городской родильный дом № 3”;
– КНП “Киевский городской родильный дом № 5”.
“В очередной раз подчеркиваю: при первых проявлениях симптомов – оставайтесь дома! Свяжитесь со своим семейным врачом по телефону, держите с ним связь и выполняйте рекомендации! В случае ухудшения самочувствия – вызывайте скорую. Призываю: не едьте при первом недомогании в вышеупомянутые больницы! Этим вы подвергаете себя и своих родных опасности и мешаете работе медиков, которые спасают жизнь”, – сказал Поворозник.
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