В столице определены госпитальные базы для приема "второй волны" больных с подозрением на острую респираторную болезнь Covid-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба ведомства.

Так, для приема “второй волны” больных с подозрением на коронавирус вошли следующие медучреждения:

– КНП “Александровская клиническая больница Киева” (перепрофилирование других корпусов)

– КНП “Киевская городская клиническая больница №3”;

– КНП “Киевская городская клиническая больница №4” (перепрофилирование отделений)

– КНП “Киевская городская клиническая больница №5”;

– КНП “Киевская городская клиническая больница №6”;

– КНП “Киевская городская клиническая больница №8”;

– КНП “Киевская городская клиническая больница №10”;

– КНП “Киевская городская клиническая больница №17”.

“Подчеркиваю, пациентов с подозрением на Covid-19 в первую очередь принимают больницы “первой волны”. Сейчас мы работаем над обеспечением оборудованием отделений и средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала больниц и первой, и второй волны. Пока на первой линии работают ранее определенные больнице”, – отметил Поворозник.

Он также напомнил, для приема “первой волны” больных с подозрением на коронавирус вошли семь больниц (3 – для взрослых, 2 – для детей, 2 – для беременных):

– КНП “Александровская клиническая больница г. Киева”;

– КНП “Киевская городская клиническая больница № 4”;

– КНП “Киевская городская клиническая больница № 9”;

– КНП “Киевская городская детская клиническая больница № 1”;

– КНП “Киевская городская детская клиническая инфекционная больница”;

– КНП “Киевский городской родильный дом № 3”;

– КНП “Киевский городской родильный дом № 5”.

“В очередной раз подчеркиваю: при первых проявлениях симптомов – оставайтесь дома! Свяжитесь со своим семейным врачом по телефону, держите с ним связь и выполняйте рекомендации! В случае ухудшения самочувствия – вызывайте скорую. Призываю: не едьте при первом недомогании в вышеупомянутые больницы! Этим вы подвергаете себя и своих родных опасности и мешаете работе медиков, которые спасают жизнь”, – сказал Поворозник.

Ранее сообщалось, что в Киеве подтвердили первую смерть от коронавируса COVID-19: скончался 70-летний мужчина. Также в столице 161 человек имеет подтвержденный диагноз COVID-19.