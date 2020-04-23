Сегодня на Бессарабке в Киеве от имени экс-президента Грузии Михеила Саакашвили раздавали бесплатные защитные маски.

Об этом #Буквам рассказал очевидец, получивший 2 маски.

Раздача была организована у Le Silpo на ул. Бассейная, 6, что недалеко от Бессарабского рынка.

Для этого вблизи магазина был припаркован внедорожник с символикой партии Михеила Саакашвили “Рух нових сил” и фотографией политика на заднем стекле.