Об этом #Буквам рассказал очевидец, получивший 2 маски.
Раздача была организована у Le Silpo на ул. Бассейная, 6, что недалеко от Бессарабского рынка.
Для этого вблизи магазина был припаркован внедорожник с символикой партии Михеила Саакашвили “Рух нових сил” и фотографией политика на заднем стекле.
- Ранее сообщалось, что Михеил Сакаашвили может стать вице-премьером по реформам в правительстве Дениса Шмыгаля.
- Сам Саакашвили подтвердил предложение стать вице-премьером.
- #Буквы рассказывали, чем известен будущий вице-премьер Саакашвили.