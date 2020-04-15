Об этом в Facebook написал депутат Киевсовета Константин Яловой.

По его словам, в условия карантина медицинские маски могут стать “новой мусорной проблемой Киева”.

“Они мало чем уступают в загрязнении окружающей среды пластиковым пакетам. Более того, они несут угрозу распространения бактерий и вирусов. Поэтому просто выбросить маску в урну или помойку – это не решение проблемы. Ведь медицинские отходы категории В (потенциально инфицированные маски, перчатки, медицинская одежда, другие предметы, которые могли контактировать с инфицированными жидкостями и т. д.) должны быть герметично упакованы, обязательно обезврежены и уже после этого переданы на предприятия, имеющие специальную лицензию и соответствующее сертифицированное оборудования, для дальнейшей безопасной утилизации – обычно сжигания в специальных печах при высокой температуре”, – отметил Яловой.

По словам депутата, в столице планируется установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты – в каждом районе Киева.