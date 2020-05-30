Об этом сообщает корреспондент #Букв, который посетил ТРЦ “Gulliver”.

По словам пиар-директора “Gulliver” Татьяны Держановой, сегодня начинает работать торговая галерея: бутики с одеждой и другими товарами.

“Мы выполнили все условия, которые обязало государство: это температурный скрининг на всех входах, в том числе на входе в паркинг”, – добавила она.

Держанова отметила, что если температура у человека будет больше 36,9 градусов, охрана не будет рекомендовать посещать общественное место. Также посетители обязательно должны быть в маске, поэтому перед входами стоят маскоматы и дезинфекторы. В целом по комплексу размещено около 40 дезинфекторов.

Также здание ТРЦ раз в сутки обрабатывается дезинфицирующими средствами, один раз в три часа моется пол и раз в час обрабатываются все поверхности, к которым прикасаются люди.

Кроме того, администрация “Gulliver” сделала ограничения в лифтах по весу, чтобы туда не заходило больше трех человек.