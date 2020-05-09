Уже на следующей неделе в Киеве начнут действовать пункты по сбору использованных защитных масок и перчаток.

В связи с этим глава управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный обнародовал перечень адресов, по которым они будут находиться.

Сбор средств индивидуальной защиты будет осуществляться в отдельные контейнеры, которые в первую очередь будут установлены возле супермаркетов и торговых центров.

Пунктов с контейнерами будет 14. Они будут расположены по следующим адресам:

1. В магазинах сети Billa:

• улица Гришко, 3;

• проспект Маяковского, 85;

• Бессарабская площадь, 2;

• улица Тростянецкая, 1-а;

• Дарницкая площадь, 1;

• Воздухофлотский проспект, 56-а;

• улица Голосеевская, 13-а;

• Майдан Незалежности, ТЦ “Глобус”;

• улица Большая Васильковская (Красноармейская), 100;

• улица Попудренко, 40.

2. В магазинах сети METRO Cash&Carry:

• проспект Григоренко, 43;

• Кольцевая дорога, 1-в;

• проспект С. Бандеры, 26-в;

• улица С. Лифаря, 2-а.

“После наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержанием будут безопасно утилизированы при высоких температурах”, – отметил чиновник.

Он также напомнил, как правильно утилизировать использованные медицинские маски и перчатки:

1. Снимите маску после применения; удерживайте маску за эластичные заушные петли и не прикасайтесь ею к глазам или одежде, поскольку использованная маска может быть загрязнена микроорганизмами.

2. Одноразовые маски и перчатки перед тем, как выбрасывать, стоит ошпарить кипятком или обработать дезинфицирующим средством.

3. Нужно герметично запаковать маску или перчатки в отдельный пакет, для предупреждения загрязнения контейнера, в который они будут выброшены.

4. После прикосновения к маске или ее выбрасывания следует провести гигиеническую обработку рук: воспользуйтесь спиртосодержащим средством, а при очевидном загрязнении рук вымойте их с мылом.

Адреса пунктов сбора масок и перчаток обнародовал в Facebook и депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой, уточнив, что они начнут функционировать на следующей неделе.