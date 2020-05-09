В связи с этим глава управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный обнародовал перечень адресов, по которым они будут находиться.
Сбор средств индивидуальной защиты будет осуществляться в отдельные контейнеры, которые в первую очередь будут установлены возле супермаркетов и торговых центров.
Пунктов с контейнерами будет 14. Они будут расположены по следующим адресам:
1. В магазинах сети Billa:
• улица Гришко, 3;
• проспект Маяковского, 85;
• Бессарабская площадь, 2;
• улица Тростянецкая, 1-а;
• Дарницкая площадь, 1;
• Воздухофлотский проспект, 56-а;
• улица Голосеевская, 13-а;
• Майдан Незалежности, ТЦ “Глобус”;
• улица Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
• улица Попудренко, 40.
2. В магазинах сети METRO Cash&Carry:
• проспект Григоренко, 43;
• Кольцевая дорога, 1-в;
• проспект С. Бандеры, 26-в;
• улица С. Лифаря, 2-а.
“После наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержанием будут безопасно утилизированы при высоких температурах”, – отметил чиновник.
Он также напомнил, как правильно утилизировать использованные медицинские маски и перчатки:
1. Снимите маску после применения; удерживайте маску за эластичные заушные петли и не прикасайтесь ею к глазам или одежде, поскольку использованная маска может быть загрязнена микроорганизмами.
2. Одноразовые маски и перчатки перед тем, как выбрасывать, стоит ошпарить кипятком или обработать дезинфицирующим средством.
3. Нужно герметично запаковать маску или перчатки в отдельный пакет, для предупреждения загрязнения контейнера, в который они будут выброшены.
4. После прикосновения к маске или ее выбрасывания следует провести гигиеническую обработку рук: воспользуйтесь спиртосодержащим средством, а при очевидном загрязнении рук вымойте их с мылом.
Адреса пунктов сбора масок и перчаток обнародовал в Facebook и депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой, уточнив, что они начнут функционировать на следующей неделе.
- С 12 мая власти Киева начнут вводить первый этап ослабления карантинных ограничений. Так, откроют: непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв. м, кроме расположенных в ТРЦ); салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания; летние и сезонные открытые площадки кафе и ресторанов с соблюдением условий безопасности; парки и скверы; небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие); адвокатские и нотариальные бюро; автокинотеатры.