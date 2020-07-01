Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Так, Киев должен был перейти на использование электронного билета в транспорте с 1 июля 2020 года. Отсрочить данный шаг решено для того, чтобы Кабинет Министров урегулировал вопрос предоставления льгот на проезд гражданам из других городов в общественном транспорте столицы.

“Чтобы все категории льготников могли пользоваться общественным транспортом бесплатно, мы приняли решение об отсрочке введения единого электронного билета в столице. Хотя у нас для этого все готово, и Киев собирался перейти на электронный билет с 1 июля. Таким образом, Правительство получит возможность разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан. В частности – на проезд льготников из других городов в общественном транспорте Киева”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что хотя государство должно компенсировать проезд для льготных категорий, с 2015 года эти расходы возложены на местные бюджеты.

“Столица обеспечивает льготный проезд киевлянам, которые имеют на это гарантированное государством право. Но покрыть расходы на перевозку льготников из других регионов после введения электронного билета Киев не сможет. Поэтому государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. Как оно будет компенсировать гражданам льготных категорий расходы на проезд в общественном транспорте. И мы дали чиновникам такую возможность до 1 января следующего года“, – подчеркнул Кличко.

Соответствующее распоряжение, подписанное мэром Киева, уже опубликовано на сайте КГГА.

(На видео – с 8:20)