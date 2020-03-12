Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле, где должны были построить новые помещения посольства России.

Об этом сообщил в Facebook депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.

В четверг, 12 марта, Киевсовет поддержал проекты решений о расторжении договоров аренды земельных участков для строительства новых помещений посольства Российской Федерации. Они должны были расположиться в самом центре Подола — на улице Спасской 13, 14, 15 и на улице Боричев Ток 17, 19, 21.

“На следующую тысячу лет нам точно не нужно помещение для резиденции российского посла, нового помещения посольства и консульства страны-оккупанта. Спасибо депутатам столицы воюющей Украины за поддержку этого решения”, — написал Сиротюк.