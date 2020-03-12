Об этом сообщил в Facebook депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.
В четверг, 12 марта, Киевсовет поддержал проекты решений о расторжении договоров аренды земельных участков для строительства новых помещений посольства Российской Федерации. Они должны были расположиться в самом центре Подола — на улице Спасской 13, 14, 15 и на улице Боричев Ток 17, 19, 21.
“На следующую тысячу лет нам точно не нужно помещение для резиденции российского посла, нового помещения посольства и консульства страны-оккупанта. Спасибо депутатам столицы воюющей Украины за поддержку этого решения”, — написал Сиротюк.
- Ранее возле здания посольства России в Киеве активисты напомнили о жертвах насильственных исчезновений в незаконной аннексированном Крыму.