В Киеве в ближайший час ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает в Telegram-канале Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в ближайший час в Киеве и Киевской области ожидаются град и шквалы ветра до 15-20 метров в секунду. Непогода сохранится до конца суток, 3 мая.

Синоптики также дали жителям Киева рекомендации относительно поведения в непогоду.

При сильных порывах ветров специалисты призывают соблюдать следующие рекомендации:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.