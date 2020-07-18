Об этом проинформировали в пресс-службе столичной полиции.
Инцидент произошел сегодня днем на Подоле (на улице Вышгородской).
Сообщение о стрельбе правоохранители получили около 14:00. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и врачи.
“На месте происшествия правоохранители установили, что водитель такси подвозил мужчину на улицу Вышгородскую. Во время движения пассажир в состоянии алкогольного опьянения начал оскорблять водителя. Когда он остановил авто по адресу назначения, злоумышленник сначала отказался оплатить всю сумму, а потом устроил конфликт, в ходе которого достал оружие и совершил несколько выстрелов в оппонента”, – сказано в сообщении.
В результате инцидента водитель такси был ранен. Он госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.
Полицейские задержали стрелявшего – 41-летнего местного жителя. Было изъято оружие, из которого осуществлялись выстрелы, для проведения соответствующих экспертиз.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Ранее фотографии и видео с места инцидента опубликовал ресурс “Киев Оперативный”.
- В начале июля в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой пострадали три человека. Для выяснения обстоятельств в управление полиции доставили 10 человек.