В Киеве пьяный пассажир такси спровоцировал конфликт с водителем и несколько раз выстрелил в него.

Об этом проинформировали в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел сегодня днем на Подоле (на улице Вышгородской).

Сообщение о стрельбе правоохранители получили около 14:00. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и врачи.

“На месте происшествия правоохранители установили, что водитель такси подвозил мужчину на улицу Вышгородскую. Во время движения пассажир в состоянии алкогольного опьянения начал оскорблять водителя. Когда он остановил авто по адресу назначения, злоумышленник сначала отказался оплатить всю сумму, а потом устроил конфликт, в ходе которого достал оружие и совершил несколько выстрелов в оппонента”, – сказано в сообщении.

В результате инцидента водитель такси был ранен. Он госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.

Полицейские задержали стрелявшего – 41-летнего местного жителя. Было изъято оружие, из которого осуществлялись выстрелы, для проведения соответствующих экспертиз.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее фотографии и видео с места инцидента опубликовал ресурс “Киев Оперативный”.