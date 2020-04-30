В Киеве по состоянию на сегодняшний день коронавирусом заразились 148 медиков, или 10 % из общего числа всех больных COVID-19.

Об этом заявил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Я не устану благодарить наших врачей, которые буквально – на линии фронта в борьбе с этой болезнью. Они постоянно в зоне риска. 10 % из киевлян, которые заболели, – именно медики. Врачи, медсестры, младший медицинский персонал. 148 медиков коммунальных медучреждений имеют подтвержденный диагноз “коронавирус“, – отметил Кличко.

Он уточнил, что среди заболевших медиков есть врачи Александровской больницы, которая первой начала принимать инфицированных коронавирусом, а также медицинский персонал инфекционных отделений городских больниц № 4, № 5, № 6, № 9 и других медучреждений первой и второй волны приема больных COVID-19.

“Есть среди больных также врачи и медсестры непрофильных отделений, семейные врачи, которые, оказывая помощь, не знали, что человек инфицирован. Есть медики частных клиник и государственных медицинских учреждений”, – добавил Кличко.

Он уточнил, что сегодня в стационарах находятся 22 медика, другие лечатся на самоизоляции.

Кличко также проинформировал, что Киев выделил на доплаты медицинским работникам почти 900 млн гривен. Так, за апрель медработники коммунальных некоммерческих учреждений столицы, предоставляющих вторичную (то есть специализированную) и третичную (высокоспециализированную) помощь, получат дополнительные выплаты – пропорционально отработанному времени при полной занятости.

Для врачей сумма начислений составляет 4000 гривен, для медицинских сестер – 3000, для младшего медицинского персонала – 1000 гривен.

Врачи же, работающие с больными COVID-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта (в размере девяти должностных окладов) Таким образом, врачи за март получили в среднем от 30 до 50 тыс. грн зарплаты, медсестры – 25-30 тыс. и младший медицинский персонал – 20-25 тыс. грн.

(На видео – с 4:00)