Сегодня, 20 февраля, в Киеве состоялись две акции памяти Героев Небесной сотни. В них приняли участие порядка двух тысяч человек.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В 19 часов 20 февраля на возле стеллы на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция памяти Героев Небесной сотни “Майдан. Борьба продолжается”. В ней приняли участие порядка двух тысяч человек.

Участники акции жгли факелы и свечи.

Некоторые активисты пришли на акцию с плакатами, посвященными расследованию дел Майдана (“Не слей Майдан”, “Убийцы Небесной сотни будут наказаны”, “Бабикова в Ростов к хозяину, а не в ГБР” и другими).