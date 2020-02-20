Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В 19 часов 20 февраля на возле стеллы на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция памяти Героев Небесной сотни “Майдан. Борьба продолжается”. В ней приняли участие порядка двух тысяч человек.
Участники акции жгли факелы и свечи.
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Некоторые активисты пришли на акцию с плакатами, посвященными расследованию дел Майдана (“Не слей Майдан”, “Убийцы Небесной сотни будут наказаны”, “Бабикова в Ростов к хозяину, а не в ГБР” и другими).
Почтив память Героев Небесной сотни на Майдане, часть активистов переместились к зданию Офиса Президента на улице Банковой, где прошла акция “2014 — 2020”. Организаторами акции выступила общественная организация “Демократическая Сокира”.
Ее целью, как сообщили организаторы, было “напомнить Президенту, за что и против кого воюет украинская нация”.
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