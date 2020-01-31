Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что под мечетью в Киеве полицейские устроили массовые задержания мусульман.

Об этом Чубаров сообщает на своей странице в Facebook.

“В пятницу 31 января, верующие мусульмане, совершившие пятничный намаз в мечети Исламского культурного центра “Альраид”, что находится в Киеве на улице Дегтяревской, столкнулись с вопиющим и массовым нарушением прав человека: по выходу из двора мечети их ждали сотрудники государственной миграционной службы (на фотографии в неоново-зеленых жилетах) и экипированные спецсредствами и оружием сотрудники полиции, приехавшие на 2 автобусах”, – пишет он.

При этом Чубаров заявил, что свое поведение полицейские “обосновывали” так называемым рейдом по выявлению нелегальных мигрантов.

Также глава Меджлиса крымскотатарского народа призвал всех задержанных во время инцидента описать все обстоятельства случившегося и при необходимости обратиться за помощью.