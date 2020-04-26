В Киеве разоблачили масштабную схему переправки за денежное вознаграждение младенцев за границу под прикрытием суррогатного материнства.

Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Киева.

Спецоперация по разоблачению преступной деятельности группы лиц была проведена совместно с Национальной полицией Украины.

Отмечается, что злоумышленники “под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещение новорожденных детей за границу (ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины)”.

Согласно материалам следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, которая предоставляет услуги в сфере репродуктивной медицины (ее название не озвучивается). Также была задействована группа лиц, которая подыскивала в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

Как уточнили в пресс-службе МВД Украины, участники группы подыскивали иностранцев, желающих родить ребенка в Украине. При этом они обеспечивали искусственное оплодотворение с помощью услуг донора и суррогатной матери и способствовали вывозу младенцев в другие страны путем заключения фиктивного брака с гражданками Украины.

Общий размер денежного вознаграждения, которое получали злоумышленники, составлял около 50 тыс. долларов США (из них плата за организацию искусственного оплодотворения составляла 15 тыс. долларов, услуги по заключению фиктивного брака с иностранцами 1000 – 1500 долларов).

24 апреля в рамках спецоперации по адресам проживания фигурантов, офисов, клиники и в автомобилях было проведено 11 обысков. Правоохранители изъяли медицинскую документацию, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов граждан иностранных государств, доверенности на представление интересов, другие документы, денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флэш-носители.

Также были установлены адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу.

Например, в квартире хостельного типа на территории Соломенского района Киева правоохранители обнаружили 5 новорожденных детей возрастом от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины.

Младенцев доставили в детские больницы столицы.

В настоящее время продолжается систематизация и анализ изъятой документации. Проводятся мероприятия по проверке около 140 иностранцев на причастность к перемещению новорожденных детей за границу.