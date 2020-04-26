Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Киева.

Спецоперация по разоблачению преступной деятельности группы лиц была проведена совместно с Национальной полицией Украины.

Отмечается, что злоумышленники “под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещение новорожденных детей за границу (ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины)”.

Согласно материалам следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, которая предоставляет услуги в сфере репродуктивной медицины (ее название не озвучивается). Также была задействована группа лиц, которая подыскивала в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

Как уточнили в пресс-службе МВД Украины, участники группы подыскивали иностранцев, желающих родить ребенка в Украине. При этом они обеспечивали искусственное оплодотворение с помощью услуг донора и суррогатной матери и способствовали вывозу младенцев в другие страны путем заключения фиктивного брака с гражданками Украины.

Фото: mvs.gov.ua

Общий размер денежного вознаграждения, которое получали злоумышленники, составлял около 50 тыс. долларов США (из них плата за организацию искусственного оплодотворения составляла 15 тыс. долларов, услуги по заключению фиктивного брака с иностранцами 1000 – 1500 долларов).

24 апреля в рамках спецоперации по адресам проживания фигурантов, офисов, клиники и в автомобилях было проведено 11 обысков. Правоохранители изъяли медицинскую документацию, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов граждан иностранных государств, доверенности на представление интересов, другие документы, денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флэш-носители.

Также были установлены адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу.

Например, в квартире хостельного типа на территории Соломенского района Киева правоохранители обнаружили 5 новорожденных детей возрастом от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины.

Младенцев доставили в детские больницы столицы.

В настоящее время продолжается систематизация и анализ изъятой документации. Проводятся мероприятия по проверке около 140 иностранцев на причастность к перемещению новорожденных детей за границу.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

  • По данным управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), женщины и девочки составляют около 72 % жертв торговли людьми, а в большинстве случаев речь идет о сексуальной эксплуатации.