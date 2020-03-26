В Киеве зарегистрировано еще 6 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Число жителей столицы, зараженных вирусом, возросло до 40 человек.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

“В столице, за прошлый вечер и сегодняшнее утро, число лиц, которые заболели коронавирусом, увеличилось уже до 40. Сегодня мы получили от Государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины” еще 6 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом”, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что заболели – одна женщина в возрасте 35 лет, и пятеро мужчин в возрасте от 28 до 70 лет.

Четверо пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Еще один – 70-летний военнослужащий – в военный госпиталь. И один больной лечится на самоизоляции дома.

По словам Кличко, на сегодняшний день экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано 1 437 киевлян. Сейчас проверяются на подтверждение или опровержение диагноза “коронавирус” еще более 30 образцов.

“Я хочу обратиться к правоохранительным органам жестко контролировать соблюдение законных процедур частными клиниками. Потому что некоторые из них сегодня тоже делают экспресс-тесты на коронавирус и не передают результаты положительных диагнозов государственным органам. А мы их потом получаем через Германию, или вообще не получаем. Я считаю это недопустимым” – отметил Кличко.

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