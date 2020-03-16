В Киеве лабораторно подтверждены два случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МОЗ “Коронавірус_Інфо”.

“Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что один из пациентов в течение инкубационного периода вернулся из Франции. О втором пациенте ничего не сообщается.

Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. Так, количество заболевших в Украине возросло до 7.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Решение об ужесточении карантина приняли местные власти Винницы, Одессы, Львова, Закарпатья, а также Черновицкой области.