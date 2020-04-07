В Александровской больнице Киева после нескольких недель лечения скончался один из пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом в Facebook сообщила главный врач больницы Людмила Антоненко.

Как сообщалось ранее, в течение последнего времени двое пациентов больницы в крайне тяжелом состоянии были подключены к аппаратам экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В понедельник, 6 апреля, один из пациентов скончался.

“К сожалению сегодня мы потеряли пациента. При его жизни мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ и ЭКМО. Я и команда врачей Александровской клинической больницы Киева, приносим соболезнования родным и знакомым.

Поверьте, каждый врач очень переживает потерю пациента. Мы боролись за жизнь, применяя все современные технологии, которые сейчас используют врачи во всем мире. Однако мы не смогли”, — сообщила Антоненко.

Второй пациент на ЭКМО находится в нестабильном тяжелом состоянии.

“Сейчас продолжается ЭКМО. Надеемся на лучшее и выполняем свою работу”, — отметила главврач.

По состоянию на 6 апреля в Александровской клинической больницы находится 43 пациента, у которых подтверждено заражение COVID-19, у 20 — подозрение на коронавирус. Четверо пациентов находятся в реанимации.