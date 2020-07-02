Фотографию с бордом опубликовал на своей странице в Facebook член партии “Демократична сокира” Алекс Нойнец.
“Мы как знали”, – написал он.
На борде видно надпись “Зрубимо їх разом” на красном фоне. При этом слово “їх” выделено зеленым, что намекает на власть Владимира Зеленского.
Напомним, что предвыборным лозунгом Владимира Зеленского и его политической партии “Слуга народа” во время выборов 2019 года был “Зробимо їх разом”.
- Участники акции “Год Зеленского. Год реванша. Стоп реванш” пришли к дому на улице Грушевского, 9а в центре Киева, где владеет квартирой Президент Украины Владимир Зеленский.