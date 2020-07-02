В Киеве появились борды партии "Демократична сокира" со слоганом "Зрубимо їх разом".

Фотографию с бордом опубликовал на своей странице в Facebook член партии “Демократична сокира” Алекс Нойнец.

“Мы как знали”, – написал он.

На борде видно надпись “Зрубимо їх разом” на красном фоне. При этом слово “їх” выделено зеленым, что намекает на власть Владимира Зеленского.

Напомним, что предвыборным лозунгом Владимира Зеленского и его политической партии “Слуга народа” во время выборов 2019 года был “Зробимо їх разом”.