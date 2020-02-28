Фотографии пикапа, который везут по улицам Киева на эвакуаторе, публиковали пользователи социальной сети Facebook.
“Машину Илона Маска эвакуировали с Крещатика за неправильную парковку”, – написал на своей странице Виталий Селик.
При этом на ресурсе “Автоцентр” сообщается, что автомобиль является качественной копией пикапа Илона Маска.
Уточняется, что машина появилась на мероприятии в Киеве, посвященном игре Dota 2. На автомобиле эффектно появились участники турнира.
Отмечается, что пикапа Илона Маска Tesla Cybertruck на данный момент еще нет в продаже.
- В ноябре прошлого года американский предприниматель, генеральный директор компании Tesla Илон Маск представил бронированный электрический пикап Cybertruck с футуристическим дизайном.
- Илон Маск пообещал устроить реальное соревнование по перетягиванию между пикапами Tesla Cybertruck и Ford F-150.