Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения в Facebook.
Уточняется, что на магистральных улицах, на которых светофоры работают в режиме координированного управления, появятся новые знаки “Рекомендуемая скорость” и “Зеленая волна”.
Отмечается, что таким образом водители будут проинформированы о маршрутах “зеленых волн” и будут знать рекомендуемую скорость.
При этом сообщается, что маршруты “зеленой волны” внедрены для скорости 45-50 км/ч, которая рекомендуется в городах согласно правилам дорожного движения.
“Новые дорожные знаки устанавливаем по многочисленным просьбам водителей. Надеемся, это будет способствовать соблюдению скоростного режима и улучшению трафика в городе”, – говорится в сообщении.
- В октябре сообщалось, что за последние 9 месяцев в Украину было завезено и зарегистрировано рекордное количество электромобилей.