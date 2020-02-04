Со следующей недели в столице Украины появятся новые дорожные знаки.

Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения в Facebook.

Уточняется, что на магистральных улицах, на которых светофоры работают в режиме координированного управления, появятся новые знаки “Рекомендуемая скорость” и “Зеленая волна”.

Отмечается, что таким образом водители будут проинформированы о маршрутах “зеленых волн” и будут знать рекомендуемую скорость.

При этом сообщается, что маршруты “зеленой волны” внедрены для скорости 45-50 км/ч, которая рекомендуется в городах согласно правилам дорожного движения.

“Новые дорожные знаки устанавливаем по многочисленным просьбам водителей. Надеемся, это будет способствовать соблюдению скоростного режима и улучшению трафика в городе”, – говорится в сообщении.