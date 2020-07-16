В Киеве сотрудники полиции задержали автомобиль с озвучивающим оборудованием и флагами, который направлялся на митинг в защиту украинского языка, организованный возле Верховной Рады.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардеп от “Европейской Солидарности” Виктория Сюмар.

“Как там начинается ваше утро? У нас – с задержания автомобиля, который ехал на митинг, и с угрозы мента задержать народного депутата”, – написала Сюмар.

Она уточнила, что речь идет о нардепе Николае Величковиче – “участнике боевых действий, когда-то заместителе главы МВД”.

“А теперь любой мент (извините, других слов не подберу), угрожает его закрыть. Чтобы не дать провести митинг против русификации? И сделать “приятно русскому миру”?” – отметила Сюмар.

Видео момента задержания авто опубликовал в Facebook политолог Сергей Таран.

“Новая полиция” задерживает автомобиль с озвучивающим оборудованием и флагами митинга в защиту украинского языка. Римейк поведения Януковича в осуществлении власти Зеленского. Депутаты “Европейской Солидарности” пытаются отбить машину киевской партийной ячейки”, – написал он.

На записи зафиксирован момент, как нардепы от “Евросолидарности” Артур Герасимов и Николай Величкович пытаются выяснить у полицейских, на каком основании задержан автомобиль.

Как известно, сегодня, 16 июля, в 9:00 утра возле Верховной Рады стартовал митинг в защиту государственного языка.

Причиной организации акции стал законопроект нардепа от “Слуги народа” Максима Бужанского № 2362 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях”. Документ переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.