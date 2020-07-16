Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардеп от “Европейской Солидарности” Виктория Сюмар.
“Как там начинается ваше утро? У нас – с задержания автомобиля, который ехал на митинг, и с угрозы мента задержать народного депутата”, – написала Сюмар.
Она уточнила, что речь идет о нардепе Николае Величковиче – “участнике боевых действий, когда-то заместителе главы МВД”.
“А теперь любой мент (извините, других слов не подберу), угрожает его закрыть. Чтобы не дать провести митинг против русификации? И сделать “приятно русскому миру”?” – отметила Сюмар.
Видео момента задержания авто опубликовал в Facebook политолог Сергей Таран.
“Новая полиция” задерживает автомобиль с озвучивающим оборудованием и флагами митинга в защиту украинского языка. Римейк поведения Януковича в осуществлении власти Зеленского. Депутаты “Европейской Солидарности” пытаются отбить машину киевской партийной ячейки”, – написал он.
На записи зафиксирован момент, как нардепы от “Евросолидарности” Артур Герасимов и Николай Величкович пытаются выяснить у полицейских, на каком основании задержан автомобиль.
Как известно, сегодня, 16 июля, в 9:00 утра возле Верховной Рады стартовал митинг в защиту государственного языка.
Причиной организации акции стал законопроект нардепа от “Слуги народа” Максима Бужанского № 2362 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях”. Документ переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.
- Накануне в Верховной Раде была опубликована повестка дня на 16 июля. В ней нет скандального законопроекта “слуги народа” Максима Бужанского № 2362 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях”.
- Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призывал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения этот законопроект Максима Бужанского.