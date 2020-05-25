С народным депутатом Валерием Давыденко, которого нашли застреленным в собственном офисе, попрощались в Киеве.

Об этом сообщает телеканал “5 канал”.

Церемония состоялась в ритуальном зале клинической больницы “Феофания” в закрытом режиме. По просьбе близких нардепа – журналистов внутрь не пустили. Сами посетители скорбной церемонии оставляли машины у ворот больницы и с цветами и венками шли в здание.

Среди тех, кто приехал проститься, коллеги по Парламенту из разных фракций, в частности, депутатской группы “Доверие”, в которую входил депутат. Также на церемонию пришел и глава Верховной Рады – Дмитрий Разумков.

Коллеги депутата по Парламенту убеждены: смерть Валерия Давыденко – не самоубийство, а политический заказ. Говорят, покойный был профессиональным политиком, имел много планов на будущее и готовился к выборам, поэтому версию суицида отвергают.