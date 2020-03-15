В Киеве сотрудники предприятий с признаками острого респираторного вирусного заболевания не могут допускаться к работе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Такое решение было принято в связи с риском распространения коронавируса COVID-19.

“Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА поручила руководителям столичных предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности и подчинения усилить противоэпидемический режим в связи с регистрацией в Украине случая заболевания новым коронавирусом COVID-19”, – отмечается в сообщении.

Так, работодателям поручено соблюдать следующие инструкции:

• усилить противоэпидемический режим в помещениях предприятий, учреждений и организаций;

• усилить режим текущей дезинфекции в местах массового пребывания людей (вокзалы, заведения торговли, учреждения культуры и торгово-развлекательные заведения, кинотеатры, учебные заведения и т.п.);

• придерживаться нормативных показателей температуры воздуха, проводить сквозное проветривание в помещениях;

• не допускать к работе лиц с признаками респираторного инфекционного заболевания;

• выделить на предприятиях, в учреждениях и организациях помещения для временной изоляции лиц с признаками заболевания ОРВИ;

• в случае обнаружения работника с признаками респираторного инфекционного заболевания позаботиться о его изоляции от здоровых сотрудников и немедленно сообщить об этом в соответствующее учреждение здравоохранения;

• ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях предприятий, учреждений и организаций;

• обеспечить необходимые условия для соблюдения работниками правил личной гигиены (рукомойники, мыло, одноразовые полотенца, салфетки и т.д.);

• обеспечить медицинские пункты необходимыми средствами и оборудованием: термометрами, бактерицидными излучателями, дезинфицирующими и антисептическими средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты;

• обеспечить проведение обучения для работников по предотвращению распространения COVID-19, соблюдению правил респираторной гигиены и противоэпидемических мероприятий.