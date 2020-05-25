Об этом сообщил главный врач Института рака Андрей Безносенко на своей странице в Facebook.

По его словам, нападение на замглаврача Анатолия Шудрака произошло прямо на входе в здание клиники.

“Комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн, а “карманного” директора уже нет для прикрытия злоупотреблений, так и остаются методы 90-х. Что должно еще произойти, чтобы правоохранительные органы адекватно и в полном объеме расследовало нападения на врачей?” – написал Безносенко.

По мнению главного врача, это напоминает ему также нападение на него самого: “без слов, удары со спины, исключительно в голову, не исключено, что с использованием кастета”.

Отмечается, что Анатолий Шудрак, на которого произошло нападение, является доктором медицинских наук, заслуженным врачем Украины, в 2010-15 годах он работал главным военным хирургом Министерства обороны и около года провел в зоне проведения антитеррористической операции.