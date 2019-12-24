В Днепровском районе Киева легковой автомобиль Mitsubishi врезался в маршрутку, в результате чего травмы получили семь ее пассажиров.

Об этом проинформировали в пресс-службе столичной полиции.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 21:30 понедельника, 23 декабря.

“Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным автобусом. В результате семь пассажиров общественного транспорта получили различные травмы, из которых пятеро госпитализированы в больницу”, – отмечается в сообщении.

Как уточнили в полиции, тесты показали, что 67-летняя женщина-водитель легкового авто находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Причины ДТП будут установлены после проведения всех следственных действий и судебных экспертиз.

После получения информации от медработников о степени телесных повреждений, которые получили пострадавшие, будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По данным издания “Информатор”, ДТП произошло по адресу улица Евгения Свертсюка. Перед тем, как врезаться в маршрутку, водитель Mitsubishi “зацепила” также автомобиль Renault.