Мероприятие второй раз соберет в Киеве 1000 представителей малого и среднего бизнеса со всей Украины и 40 известных в мире бизнеса спикеров.
Главная цель Форума – помочь малому и среднему бизнесу определить перспективные тренды в мире, который стремительно меняется, вооружить необходимыми знаниями и инструментами, вдохновив на мощный рестарт после карантина.
Каждый из участников Форума на 12 тематических панелях узнает, как пройти полный путь от появления идеи и старта развития бренда до привлечения инвесторов и выведения бизнеса на новый уровень. Где искать деньги? Как расти во время кризиса? В чем залог создания звездной команды? Опытные успешные предприниматели и руководители компаний потратили долгие годы, чтобы найти ответы на эти вопросы, и теперь готовы поделиться знаниями.
Среди спикеров Форума:
- Василий Хмельницкий, Основатель холдинговой компании UFuture
- Константин Евтушенко, Управляющий партнер UNIT.City
- Доминик Пиоте, CEO UNIT.City
- Юлия Павленко, Заместитель директора Департамента международных операций “Укрпочты”
- Сергей Комберянов, Президент Lean Institute Ukraine
Детальная информация про спикеров и панельные дискуссии Форума ТУТ.