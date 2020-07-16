Мероприятие второй раз соберет в Киеве 1000 представителей малого и среднего бизнеса со всей Украины и 40 известных в мире бизнеса спикеров.

Главная цель Форума – помочь малому и среднему бизнесу определить перспективные тренды в мире, который стремительно меняется, вооружить необходимыми знаниями и инструментами, вдохновив на мощный рестарт после карантина.

Каждый из участников Форума на 12 тематических панелях узнает, как пройти полный путь от появления идеи и старта развития бренда до привлечения инвесторов и выведения бизнеса на новый уровень. Где искать деньги? Как расти во время кризиса? В чем залог создания звездной команды? Опытные успешные предприниматели и руководители компаний потратили долгие годы, чтобы найти ответы на эти вопросы, и теперь готовы поделиться знаниями.

Среди спикеров Форума:

Василий Хмельницкий, Основатель холдинговой компании UFuture

Константин Евтушенко, Управляющий партнер UNIT.City

Доминик Пиоте, CEO UNIT.City

Юлия Павленко, Заместитель директора Департамента международных операций “Укрпочты”

Сергей Комберянов, Президент Lean Institute Ukraine

Детальная информация про спикеров и панельные дискуссии Форума ТУТ.