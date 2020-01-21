Об этом сообщается в Facebook на странице мероприятия.
Уточняется, что марш в честь Сергея Нигояна, Юрия Вербицкого, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Александра Бадеры, которые погибли от рук милиционеров во время массовых протестов в Киеве 21-22-го января 2014-го года, начнется в 13:00 у Лядских ворот.
“Шествие памяти будет происходить в шестой раз. Эту акцию начала Третья сотня, которой принадлежал Сергей Нигоян – первая жертва во время событий Майдана. Блокпост третьей баррикады, на которой дежурил Сергей Нигоян, был размещен именно у Лядских ворот”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что марш пройдет по маршруту: Лядские ворота – улица Крещатик – Европейская площадь – улица Михаила Грушевского – стадион “Динамо” имени Валерия Лобановского.
У памятного знака на улице Грушевского пройдет панихида по погибшим. После этого участники направятся к храму архистратига Михаила на аллее Героев Небесной сотни, где пройдет богослужение.
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