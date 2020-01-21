22 января в Киеве пройдет марш, посвященный памяти первых погибших протестующих во время Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом сообщается в Facebook на странице мероприятия.

Уточняется, что марш в честь Сергея Нигояна, Юрия Вербицкого, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Александра Бадеры, которые погибли от рук милиционеров во время массовых протестов в Киеве 21-22-го января 2014-го года, начнется в 13:00 у Лядских ворот.

“Шествие памяти будет происходить в шестой раз. Эту акцию начала Третья сотня, которой принадлежал Сергей Нигоян – первая жертва во время событий Майдана. Блокпост третьей баррикады, на которой дежурил Сергей Нигоян, был размещен именно у Лядских ворот”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что марш пройдет по маршруту: Лядские ворота – улица Крещатик – Европейская площадь – улица Михаила Грушевского – стадион “Динамо” имени Валерия Лобановского.

У памятного знака на улице Грушевского пройдет панихида по погибшим. После этого участники направятся к храму архистратига Михаила на аллее Героев Небесной сотни, где пройдет богослужение.