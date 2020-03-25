Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице уже протестовали на коронавирус COVID-19 1355 человек.

Об этом он проинформировал сегодня во время брифинга.

По его словам, Киевский городской лабораторный центр сейчас проверяет на подтверждение или опровержение диагноза “коронавирус” более 30 образцов.

“На сегодняшний день в Киеве протестировано 1355 киевлян. Это в целом экспресс-тестами и лабораторными исследованиями. Вирус, к сожалению, распространяется. Единственный шанс его остановить – максимально ограничить контакты между людьми”, – отметил Кличко.

Он напомнил, что в данный момент коронавирусом в Киеве заразился 31 человек (вчера было подтверждено еще три случая).

“Все трое киевляне, все трое мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, который вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ”, – заявил Кличко.

Он уточнил, что 21 больной сейчас госпитализирован (из них 20 – в Александровской больнице, 1 – в городской больнице №4), еще 10 находятся дома, на самоизоляции.