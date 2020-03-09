Об этом сообщает корреспондент #Букв.
На акцию пришли несколько десятков человек.
“В 2014 году украинцы пели гимн Украины у памятников Тарасу Шевченко в городах Крыма, а 9 марта Киев споет гимн в знак солидарности с нашими соотечественниками, которые ежедневно защищают украинский Крым”, – заявили организаторы.
Во время акции со словами поддержки к жителям Крыма обратились бывшие политические узники, крымские активисты и общественные деятели и представители органов государственной власти. Так, перед собравшимися выступил, в частности, крымчанин Олег Сенцов.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Акция солидарности проводится в день рождения Шевченко, так как в 2014 году именно в этот день многие крымчане вышли к его памятникам в знак протеста против оккупации.
Мероприятие организовали Крымская правозащитная группа, ZMINA, Центр гражданского просвещения “Альменда”, Дом прав человека “Крым”, Офис по разработке гуманитарной политики Украины, Региональный центр прав человека.
- Сегодня, 9 марта, киевляне и члены различных организаций собрались в центре столицы, чтобы отпраздновать 206-й день рождения великого поэта Тараса Шевченко.