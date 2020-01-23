Согласно данным тестовой (пробной) переписи населения, в Киеве проживает 3,7 миллиона человек, что составляет 10 % от общего населения Украины.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

Такие данные были получены по состоянию на 1 декабря 2019 года.

“В городе Киев проживают 3,7 млн людей. Меня это поразило: я почему-то думал, что будет меньше”, – отметил Дубилет.

К примеру, в Черниговской области проживает 912 тысяч людей, в Черкасской – 1,088 млн, в Харьковской – 2,795 млн, в Одесской – 2,347 млн населения и так далее.

Стоит отметить, что это то количество людей, которые физически находились на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года.

Пробная перепись проводилась только на подконтрольных властям Украины территориях в течение трех месяцев.

(На видео – с 13:57)