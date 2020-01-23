Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.
Такие данные были получены по состоянию на 1 декабря 2019 года.
“В городе Киев проживают 3,7 млн людей. Меня это поразило: я почему-то думал, что будет меньше”, – отметил Дубилет.
К примеру, в Черниговской области проживает 912 тысяч людей, в Черкасской – 1,088 млн, в Харьковской – 2,795 млн, в Одесской – 2,347 млн населения и так далее.
Стоит отметить, что это то количество людей, которые физически находились на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года.
Пробная перепись проводилась только на подконтрольных властям Украины территориях в течение трех месяцев.
(На видео – с 13:57)
- Согласно пробной (тестовой) переписи населения, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживали 37,289 млн людей.