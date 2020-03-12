В столице Украины специально пугают китайским коронавирусом для того, чтобы продать антисептики.

Об этом сообщает издание “Большой Киев”.

Уточняется, что “наборы против коронавируса” продают девушки.

При этом для того, чтобы усилить рекламный эффект, продавцы таких наборов одели передники с устрашающими изображениями инфекции.

По информации журналистов, девушки якобы рассказывают прохожим, что антисептики, маски, перчатки и салфетки защитят от китайского атипичного коронавируса.

Сообщается, что за предлагаемый “копеечный” набор просят заплатить 50 гривен.