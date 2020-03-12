Об этом сообщает издание “Большой Киев”.
Уточняется, что “наборы против коронавируса” продают девушки.
При этом для того, чтобы усилить рекламный эффект, продавцы таких наборов одели передники с устрашающими изображениями инфекции.
По информации журналистов, девушки якобы рассказывают прохожим, что антисептики, маски, перчатки и салфетки защитят от китайского атипичного коронавируса.
Сообщается, что за предлагаемый “копеечный” набор просят заплатить 50 гривен.
- Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Так, принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.