Об этом сообщил на своей странице Facebook бывший руководитель патронатной службы министра здравоохранения Станислав Грещишин.

“Последние несколько дней по ФБ гуляли фото из стеклянного моста в Киеве с расклеенной манипуляционной инфой о вакцинации. Прогуливаясь с кумом заметили, что оно до сих пор там висит. Уже нет. Смерть после вакцинации — не значит что человек умер из-за вакцины. Это совершенно антинаучная и вредная пропаганда. Вакцинируйтесь и вакцинируйте своих детей. Это безопасно и полезно. Не будьте идиотами. Спасибо”, – написал Грещишин.